Plakasız kamyonun dehşet saçtı

Çevre yolunda tehlikeli hareketler sergileyen plakasız bir kamyon tepkilere yağdı. Kamyon şoförü, trafikteki araçları umursamadan bir sağa bir sola riskli manevralarda bulunarak trafik düzenini alt üst ederek insanların canını hiçe saydı.

Diğer sürücüler, kamyon şoförünün ne yapmaya çalıştığını anlamadan korku dolu anlar yaşadı. Plakasız araç tehlikeli hareketleriyle yolu işgal ederek metrelerce ilerleyerek trafik aksattı. Kamyonun o anları çevredekiler tarafından saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.