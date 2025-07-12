Plakasız motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İHA
Plakasız motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi

Konya'nın Kulu ilçesinde plakasız bir motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Konya'nın Kulu ilçesinde plakasız bir motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir motosikletin yandığını gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, motosiklet kullanılamaz hale geldi. Plakası olmayan motosikletin kime ait olduğu, nasıl yandığı henüz belirlenemezken, motor ve şasi numaralarından sahibinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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