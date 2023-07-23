Plastik fabrikasında yangın büyük hasara yol açtı

Yangın, saat 03.00 sıralarında Karacabey ilçesi, Yenikarağaç Mahallesi'nde bulunan plastik fabrikasında meydana geldi. Plastik malzemelerin yanması nedeniyle alevler kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 7 bin metrekarelik alanda bulunan fabrikadaki yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun çaba sarf etti. Yangın 3 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.

20 itfaiye aracının ve çok sayıda personelin müdahale ettiği yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken AFAD kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekipleri de bölgede inceleme başlattı. Yangında can kaybı yaşanmazken büyük çaplı hasar oluştu.