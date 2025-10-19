Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor, Serie A'da Como ile oynayacakları zorlu maç öncesi düzenlediği basın toplantısında takımdaki son durum hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

PLATINI'NİN ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ

Futbolculuğu döneminde Juventus formasıya iz bırakan UEFA'nın eski başkanı Michel Platini'nin geçtiğimiz hafta İtalya'da düzenlenen spor festivalinde dile getirdiği Kenan Yıldız ile ilgili kendisine yönelik eleştirilerine de cevap veren Tudor, milli yıldız hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TUDOR: "KENAN TÜRKİYE'DE KANATTA ÇOK İYİ OYNUYOR"

Hırvat teknik adam, Platini'nin 'Kenan Yıldız'ı neden kanatta oynatıyor anlamıyorum. Onun benim gibi merkezde, ofansif orta saha olarak oynaması gerekiyor.' şeklinde yaptığı çıkışa şöyle yanıt verdi:

"Bu bilgiyi bilmiyordum, herkesin Juve hakkında konuşması normal. Futbolun güzelliği de bu: Herkesin neyin en iyi olduğuna dair kendi fikri var. Bir teknik direktör de oyuncularını en iyi tanıyan ve onları en iyi performanslarını sergilemeye ikna etmek için kendi fikri olan kişidir.

Kenan, buraya geldiğimden beri hep forvet arkasında oynadı. Saha içerisinde kendi alanını bulmakta özgür ve Türkiye'de kanatta da çok iyi oynuyor. Eğer sorun Yıldız ise bizim için sorun yok. Önce o, sonra da biz, harika bir iş çıkardık. Müthiş bir gelişim gösterdi. Ancak herkes fikrini söyleyebilir tabii buna da saygı duyuyorum."