PlayStation, Fairgame$'in çıkışını erteledi

Sony'nin PlayStation 5 için geliştirilen yeni canlı servis oyunu Fairgame$, görünüşe göre hayranlarının beklediği kadar yakın değil. Popüler oyun endüstrisi kaynağı Jeff Grubb, yakın zamanda yaptığı açıklamalarda, Fairgame$'ın 2025 planlarında yer almadığını ve oyunun 2026'ya ertelendiğini duyurdu. Bu durum, oyun dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.

FAİRGAME$ NEDEN 2026'YA ERTELENDİ?

Fairgame$ ilk olarak 2023'te PlayStation Showcase etkinliğinde duyurulmuştu. PS5 ve PC için geliştirilen bu oyun, iki dakikalık CGI tanıtım videosuyla tanıtılmış ve hayranlardan oldukça fazla ilgi görmüştü. Ancak, üzerinden geçen yaklaşık iki yılın ardından, oyunun durumu konusunda herhangi bir yeni güncelleme yapılmamıştı. Bir oyuncu anketi dışında, Fairgame$ hakkında herhangi bir ek açıklama yapılmamış ve proje hakkında büyük bir sessizlik hakim olmuştu.

OYUN HAKKINDA DETAYLAR VE İLK TANITIM

Fairgame$, "ultra-zenginleri soyarak dengeyi yeniden kurmayı amaçlayan yeraltı bir hareketin parçası olacağınız heyecan verici bir rekabetçi soygun oyunu" olarak tanıtılmıştı. PlayStation Blog'da yapılan açıklamalarla, oyunculara daha fazla detay verilmiş ve oyunun oynanışı hakkında bilgiler paylaşılmıştı. Ancak, bu tanıtımın ardından bir yıl geçtikten sonra PlayStation oyuncularına yönelik bir anket gönderildi. Anket, oyuncuların oyun hakkında düşüncelerini almayı hedeflese de ilginç bir şekilde, oyunun ismi "Fairgame$" yerine sadece "Fairgames" olarak yazılmıştı.

SONY'NİN DİĞER CANLI SERVİS PROJELERİYLE İLİŞKİSİ

Sony'nin oyun dünyasında, canlı servis oyunları her zaman önemli bir yer tutmuştu. Ancak, daha önce yaşanan bazı ticari başarısızlıklar, şirketin bu tür projelere yaklaşımını gözden geçirmesine neden oldu. Örneğin, Concord adlı oyunun ticari başarısızlığı sonrasında Sony, bu projeyi raflardan çekmiş ve stüdyosunun kapanmasına yol açmıştı. Bunun ardından, şirket, God of War gibi büyük projeleri de içeren iki canlı servis oyununu iptal etti. Bu bağlamda, Fairgame$'ın ertelenmesinin bu başarısızlıklardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı ise hâlâ netlik kazanmış değil.

SONY'NİN 2025 PLANLARI

Sony'nin 2025 yılı için planladığı oyunlar arasında, Death Stranding 2: On the Beach ve Ghost of Yōtei gibi büyük yapımlar yer alıyor. Ayrıca, Days Gone için bir remaster sürümünün de yayınlanacağı duyuruldu. Bu büyük projeler, Sony'nin Fairgame$'ı ertelemesinin nedenlerinden biri olabilir. Şirketin, bu oyunları daha fazla ön plana çıkarma isteği, Fairgame$'ın ertelenmesine neden olmuş olabilir.

OYUN DÜNYASINDAKİ BEKLENTİLER

Oyun dünyasında hayranlar, her zaman büyük bir heyecanla yeni projeleri bekliyor. Ancak, Sony'nin son açıklamaları, Fairgame$'ın 2026 yılına kadar piyasaya çıkmayacağını gösteriyor. Bu, PlayStation oyuncuları için hayal kırıklığı yaratabilir, ancak şirketin diğer projeleriyle dikkatleri üzerine çekmesi bekleniyor. Bu gelişmelerin ardından, PlayStation hayranları, Sony'nin gelecekteki projelerinin ne gibi yenilikler sunacağını merakla bekliyor.