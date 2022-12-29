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Uygun fiyatlı POCO'nun çıkış tarihi belli oldu

Önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen POCO C50'nin çıkış tarihi belli oldu. Cihaza dair özellikler paylaşıldı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 14:50
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POCO C50'nin çıkış tarihi belli oldu

Uygun fiyatlı POCO'nun çıkış tarihi belli oldu
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POCO C50 ile ilgili yeni detaylar paylaşıldı.

91mobiles‘da yer alan habere göre; uygun fiyatlı olması beklenen akıllı telefonun 3 Ocak‘ta tanıtılacak ve Redmi A1‘in yeniden markalanmış bir versiyonu olacağı belirtildi. Bu nedenle iki modelin teknik özellikleri birbirilerine büyük ölçüde benzerlik göstereceğinin altı çizildi.

Yeni POCO modelinde 6,52 inç 720P çözünürlüklü LCD panel bulunacak. Gücünü de MediaTek Helio A22’den alıyor. 12 nm mimariyle gelen işlemci; dört 2.0 GHz ARM Cortex-A53 çekirdeklerine ek olarak PowerVR GE8320 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Öte yandan arkada 8 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel yardımcı sensör, önde 5 Megapiksel selfie kamerası yer alıyor.

Yaklaşan modelle ilgili fikir vermesi açısından Redmi A1’in teknik özellikleri:

Ekran: 6.52 inç 1600 x 720 piksel (HD+) çözünürlüklü LCD panel

İşlemci: MediaTek Helio A22

RAM: 2/3 GB

Depolama: 32 GB

Ön kamera: 5 Megapiksel

Arka kamera: 8 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel derinlik sensör

Pil: 10W kablolu şarjı destekleyen 5.000 mAh pil

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