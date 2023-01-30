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POCO X5 ve X5 PRO'nun özellikleri belli oldu. Cihazın tasarımı ve çıkış tarihi de açıklandı

POCO'nun piyasaya sürmeyi beklediği cihazı X5 ve X5 PRO'ya ait bazı özellikler sızdırıldı. İnternet sitelerinde paylaşılan bilgilerde tasarım, teknik özellik ve çıkış tarihi paylaşıldı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 09:07
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POCO X5 ve X5 PRO'nun özellikleri belli oldu

POCO X5 ve X5 PRO'nun özellikleri belli oldu. Cihazın tasarımı ve çıkış tarihi de açıklandı
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POCO'nun yeni cihazı X5 ve X5 PRO'nun çıkış tarihi, teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı.

İnternete sızdırılan son fotoğraflara göre; Poco X5 5G’nin, Redmi Note 12 5G’nin yeniden markalanmış bir versiyonu olacağı dikkat çekti. X5 Pro ise Redmi Note 12 Pro Speed Edition’ın yeniden markalanmış şekilde sunulacağı görüldü.


ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Poco’nun yeni cihazlarının ekrana gömülü selfie kamerasına yer vermesi bekleniyor. Arka tarafta üçlü kamera kurulumuna sahip olacak modeller, toplamda dört farklı renk seçeneği (Gri, Yeşil, Turkuaz ve Sarı-Siyah) sunacak.

Poco X5 Pro’nun Full HD+ çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına ve Corning Gorilla Glass 5’e sahip 6.67 inç AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor. Snapdragon 778G yonga setinden güç alacak X5 Pro’nun, IP68 toz/su dayanıklılığına sahip olacağı bildirildi.

67W hızlı şarj destekli 5000mAh bataryadan beslenecek model, üçlü kamera kurulumuyla gelecek. Poco X5 Pro’da 108 Megapiksel birincil, 8 Megapiksel geniş açı ve 2 Megapiksel kameraya yer alacak. Öne bakan kamerası ise 16 Megapiksel olacak.
Poco X5 120Hz yenileme hızına ve Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.67 inç AMOLED ekrana yer verecek. Ekranın Corning Gorilla Glass 2 korumasına sahip olacağı bildirildi. Snapdragon 695 yonga setinden gücünü alacak X5, 6 GB RAM ile donatılacak. Kamera tarafında ise 48 Megapiksel birincil, 8 Megapiksel ultra geniş ve 2 Megapiksel telefoto kameraya yer verecek.

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