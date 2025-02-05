Pogba, Manchester'a dönecek mi? Rio Ferdinand'tan çarpıcı açıklama

Fransız futbolcu Paul Pogba’nın doping nedeniyle aldığı dört yıllık men cezası yapılan itiraz sonrası 18 aya düşürüldü. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2023’ten beri sahalardan uzak olsa da artık yeni bir kulüple sözleşme imzalama hakkına sahip.

Pogba, yaptığı açıklamada yasaklı maddeyi bilinçli kullanmadığını savundu ancak hatasını kabul etti:

Takviyeyi aldım ama üç kez kontrol etmedim—hatta profesyonel birinden gelmiş olsa bile. Cezalandırılmam gerekiyorsa kabul ederim, ancak dört yıl aşırıydı. 12 ay kabul edebilirdim.

Bu süreçte eski takım arkadaşı ve Manchester United efsanelerinden Rio Ferdinand, Pogba’nın kulübe dönüp antrenman yapması gerektiğini öne sürdü.

"POGBA ANTRENMANLARA KATILMALI"

Ferdinand, "Pogba’nın bir kulüp bulacağını düşünmek istersiniz, değil mi? Onun bir yere gitmesi lazım," diyerek süreci değerlendirdi.

İngiliz efsane "Ben olsam ‘Gel, antrenmanlara katıl, ne yapabileceğini görelim’ derdim. Bunu çoktan yapmış olurdum. Fit hale gelmesi için bir şans verirdim. Stormzy bile belki videoya bir dize eklerdi," dedi.

Ancak Manchester United cephesinde Pogba’nın dönüşüyle ilgili resmi bir girişim bulunmuyor. The Athletic’in haberine göre, Pogba’nın menajerleri United’ın sportif direktörü Jason Wilcox ile iyi ilişkilere sahip olmasına rağmen Old Trafford’a geri dönüş konusunda herhangi bir görüşme gerçekleşmedi.

MANCHESTER UNİTED POGBA’YA KAPILARI KAPATIYOR MU?

United’ın yeni yönetimi, genç ve daha düşük maliyetli oyunculara yönelirken, yüksek maaşlı transferlerden kaçınmayı hedefliyor. Pogba’nın maaş yükü ve kulübün mali disiplin politikaları nedeniyle geri dönüş ihtimali düşük görünüyor.

Ancak Pogba serbest durumda ve kariyerini yeniden canlandırmak için bir kulüp arayışına devam ediyor. Fransa’da veya başka bir Avrupa kulübünde kariyerine devam etmesi muhtemel görünüyor.