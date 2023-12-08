Pogba'dan doping itirafı

Dopingle Mücadele Savcılığı, 30 yaşındaki Fransız yıldızın yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 4 yıl futboldan men cezası almasını istedi.

Geçen yaz Manchester United'dan, Juventus'a transfer olan Paul Pogba'nın, İtalya'da yüzü gülmüyor...

Bir buçuk sezondur sakatlıklar sebebiyle takımının formasını çok az giyebilen Fransız yıldızın başı bu kez de Dopingle Mücadele Kurulu'yla dertte.

Tecrübeli orta saha, oyuna girmediği Juventus-Udinese karşılaşmasının ardından numune vermişti.

Test sonucu pozitif çıkan 30 yaşındaki futbolcunun lisansı askıya alınmıştı.

Pogba'nın B numunesinin de pozitif çıkmasının ardından Dopingle Mücadele Savcılığı harekete geçti.

Savcılık, yıldız oyuncunun dört yıl futboldan men cezasına çarptırılmasını talep etti.

Cezanın verilmesi halinde kariyeri sona erme riski taşıyan Fransız oyuncu da konu ile ilgili çalışmalara başladı.

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Juventus'un yıldızı, yasaklı maddeyi istemeden kullandığını ispatlayıp işbirliği içinde cezasını azaltmak istiyor.

Paul Pogba'yla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Juventus da süreci dikkatle takip ediyor.

Fransa Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu da yaşayan deneyimli futbolcu, İtalyan devindeki ikinci döneminde sakatlıkları nedeniyle sadece 12 maçta forma giyebilmişti.