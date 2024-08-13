Pokémon'un sesi sosuza dek sustu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Pokémon'un sesi sosuza dek sustu

Jessie ve Misty karakterlerini canlandırmasıyla tanınan Pokémon seslendirme sanatçısı Rachael Lillis, 46 yaşında hayatını kaybetti.

New York Post, aktörün meme kanseriyle kısa bir mücadelenin ardından 10 Ağustos Cumartesi günü öldüğünü bildirdi. Sevilen sanatçıya hastalık teşhisi Mayıs ayında konuldu.

Lillis'in ölüm haberi, Lillis ile birlikte birçok Pokémon filmi ve dizisinde başrol oyuncusu Ash Ketchum'ı canlandıran Veronica Taylor'ın 12 Ağustos Pazartesi günü erken saatlerde X'te yaptığı açıklamanın ardından duyuldu.

Taylor "Rachael Lillis'in 10 Ağustos 2024 Cumartesi akşamı vefat ettiğini duyurmaktan büyük bir üzüntü duyuyorum" diye yazdı.

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