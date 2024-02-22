Polat çiftine bir kötü haber daha. Doğum gününde ev basıp küfür etmişti

Aralarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçların da bulunduğu 4 farklı suçtan cezaevinde tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat’ın komşularıyla kavga ettiği ve bu sebeple adliyelik olduğu dosyada, savcılık soruşturmasını tamamladı.

PARK KRİZİ YAŞANDI

2 Haziran 2023 tarihinde İstanbul Çekmeköy'de yaşanan olayda, Polat çifti, Engin Polat’ın doğum günü partisi sebebiyle bir parti düzenledi. Dilan Polat, eşi Engin Polat için "Kapatın şehrin ışıklarını, kocam pasta üfleyecek" yazısını panolara reklam verdi.

Polat çiftinin evlerine çok sayıda konuk gelirken, site dışından çok sayıda misafirin gelmesi sebebiyle park sorunu yaşandı.

KOMŞU, ARACINI YOLA KOYMAK ZORUNDA KALDI

Dilan ve Engin Polat çiftinin evine yakın bir villada oturan komşuları Metin A., Polat çiftine gelen araçların geçiş güzergahı üzerine park edilmesi sebebiyle aracını park edebileceği yer bulamadı. Aracını sokak üzerine bırakmak zorunda kaldı.

Bu esnada, Engin Polat için düzenlenen partide konuk olarak bulunan Songül S.’nin bebeği ateşlenince doktora götürülmek istendi fakat Metin A.'nın park ettiği araç sebebiyle geçiş yapılamadı.

Songül A., Polatların komşusu Metin A.'nın evine aracını çekmesi için gitti.

EV BASIP KÜFÜR ETTİ

Aracın yoldan çekilmemesi üzerine Engin Polat, Metin A.'nın evine gitti. O sırada komşusu aracının yanına gitti. Evde ise eşi Esra A. vardı.

Engin Polat gece vakti, komşusunun izin vermemesine rağmen evlerine girdi ve Metin A.'yı kastederek, "O... ....... nerede" diye bağırmaya başladı. Metin A.’nın orada bulunmadığını anladığında evden ayrıldı.

TEHDİT ETTİLER

Bu olaylar yaşanırken Metin A. ile Dilan Polat yolda karşılaştı. Dilan Polat komşusuna tekme atıp küfür etti. Tartışmayı gören Engin Polat, komşusunu darp etti. Polat çifti, Metin A.’ya, “Seni öldüreceğiz, yaşatmayacağız" diyerek tehditler de savurdu.

POLAT ÇİFTİNE HAPİS TALEBİ

Savcılık, İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından Metin A.'nın yaralanmasının hafif nitelikte olduğuna dair rapor verdiğini, Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu hakkında da soruşturma yürütüldüğünü ve Doğu hakkında takipsizlik kararı verildiğini ve kesinleştiğini kaydetti.

Dilan Polat'ın "hakaret", "yaralama", "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından 8 yıl 4 aya, Engin Polat'ın ise bu 3 suçun yanı sıra ayrıca "konut dokunulmazlığını ihlal" suçunu da işlediğini belirten savcılık 11 yıl 4 aya kadar hapsini istedi.

İddianame mahkemeye gönderildi ve mahkemenin kabul etmesi durumunda, Polat çiftinin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacağı iletildi.