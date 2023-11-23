Polat çiftinin serbest bırakılan mali müşavirinden itiraflar

Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlamaları ile tutuklu yargılanan Dilan Polat ve Engin Polat‘la ilgili soruşturmada ailenin mali müşavirlerinden Zümrüt Yerebakan ifadesinde bazı itiraflarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Polat çiftinin serbest bırakılan mali müşavirinden itiraflar

Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından soruşturma sürerken Polat çiftinin şirketlerinin mali müşavirlerinden biri olan Zümrüt Yerebakan yakalandı. İfadesi alınan Yerebakan, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

Zümrüt Yerebakan, savcılık ifadesinde dikkat çekici bilgiler paylaştı.

TRT Haber’den Hilal Yıldırım haberine göre; Yerebakan MASAK raporunun ortaya çıkmasıyla şirkette bir toplantı yapıldığını söyledi.

‘ARAÇLARIN BAŞKALARINA DEVREDİLMESİ KONUŞULDU’

Yerebakan şu ifadeleri kullandı:

“Toplantıda MASAK raporunu bir projektör vasıtasıyla perdeye yansıttılar. Burada rapor sayfa sayfa hızlıca incelendi. Ve sonunda sadece vergi cezası kesileceği konusunda bir karar oluştu. Araçların üzerinde henüz haciz ve tedbir kararı olmamasından dolayı araçların başkalarına devredilmesine ilişkin konuşmalar yapıldı. Bu konuşmalar esnasında Engin Polat rahattı.”

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‘PARA ÇEKLE GAYRİMENKUL ÜZERİNDEN AKLANIRDI’

Mali müşavir Zümrüt Yerebakan, çek kesilerek alınan gayrimenkuller üzerinden para aklandığını ifade etti:

“Polatların Ataşehir’deki şirketinden çekler keşide ediliyordu. Bu çek bedellerinden avukat Ahmet Gün kendi komisyonunu aldıktan sonra çeklere konu paralar tekrar Polatlara dönüyor, gayrimenkul üzerinden sisteme girerek aklanıyordu. Soruşturmalar başladıktan sonra Ahmet Gün ve diğer kişilerin verecekleri ifadeleri yazılı olarak hazırladılar. Söylenmesi gerekenleri metinlere geçirdiler.”

Geçen günlerde tutuklu avukat Ahmet Gün itirafçı olarak savcılığa ifade vermişti. Ancak Gün’ün anlattıklarını yeterli bulmayan savcılık tahliye talebini reddetti.

Soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat ile aile üyelerinin de bulunduğu 12 şüpheli tutuklu bulunuyor.

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