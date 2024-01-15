Polat Enerji iklim elçileri yetiştiriyor

Rüzgar enerjisi üreticisi Polat Enerji ve Polat Vakfı ortaklığında “Geleceğe Yeşil Işık Yak” projesi hayata geçiriliyor. Projenin ilk yılı Polat Enerji’nin santral bölgelerine odaklandı. Projenin temel hedefi ise Türkiye genelinde bilinçli ve çevreci nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlamak olduğu açıklandı.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik kültürünün oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlayan proje, öğretmen eğitimleri ve enerji atölyeleri gibi çeşitli modüllerden oluşuyor.

Milli Eğitim İl Müdürlükleri iş birliği ile düzenlenen eğitimler kapsamında öğretmenlerin, iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji konularında gelecek nesillere rehberlik etmeleri hedefleniyor. Enerji atölyelerinde 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine yenilenebilir enerji, rüzgâr enerjisi ve sürdürülebilirlikle ilgili kavramlar çeşitli etkinliklerle aktarılıyor.

Rüzgar türbini maketi yaparak rüzgar enerjisinden elektriğin nasıl üretildiğini pratik bir şekilde deneyimleme fırsatı sunan atölyeler, öğrencilerin tasarım odaklı düşünme becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyor.

2 BİN 400 ÖĞRENCİYE ULAŞILMASI HEDEFLENİYOR

Aralık ayında başlayan proje kapsamında 2023 – 2024 eğitim-öğretim dönemi sonuna kadar 7 farklı şehirde 7 öğretmen eğitimi, 40 farklı okulda 70 atölye yapılacak. Projede, 2023 – 2024 eğitim-öğretim dönemi sonuna kadar 700 öğretmene ve 2 bin 400 öğrenciye ulaşılması amaçlanıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONUSUNDA ÖRNEK OLACAK

Projeye farklı modüller eklenerek daha da geliştirileceğinin altını çizen Polat Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eda Polat Gkinosatis, “Yatırımlarımız sayesinde sera gazı azaltımına katkıda bulunuyoruz. Geleceğin iklim elçilerini yetiştirirken amacımız sürdürülebilirlik konusunda örnek olmak. Projemiz ile bu amaç doğrultusunda önemli bir adım daha attık. Polat Enerji olarak projelerimizle daha güzel bir geleceğe katkıda bulunma çabalarımızı sürdürmekte kararlıyız” diye konuştu.