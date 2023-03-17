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Poligonda korkunç olay: Kendini göğsünden vurdu. Hayatını kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir atış poligonunda kendini göğsünden vuran genç adam, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 09:10
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Poligonda kendini göğsünden vurdu

Poligonda korkunç olay: Kendini göğsünden vurdu. Hayatını kaybetti
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İHA

Samsun'un İlkadım ilçesinde atış poligonunda kendini göğsünden vuran genç, hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan özel bir atış poligonunda meydana geldi.

Bir fabrikada çalıştığı öğrenilen S. Ç. E. (27), poligona gitti, Burada çeşitli markalardaki tabancalarla atış yaptı. Atış yaptıktan sonra eline aldığı başka bir tabancayı sol göğsüne tutan Serhat Çetin E., tetiği çekerek ateş etti.

Olay yerinde hayatını kaybeden gencin cansız bedeni Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gencin evlilik hazırlığı yaparken sevdiği kızdan ayrılmaları sonucu bunalıma girdiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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