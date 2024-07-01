Polis 13 yaşındaki çocuğu silahla öldürdü! Acı gerçek sonradan ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Polis 13 yaşındaki çocuğu silahla öldürdü! Acı gerçek sonradan ortaya çıktı

ABD’de bir polis, kendisine ‘sahte silah’ doğrultan 13 yaşındaki çocuğa ateş ederek öldürdü. Olayla ilgili polis departmanından açıklama yapıldı.

ABD'nin New York eyaletinin Utica kentinde polis, 28 Haziran'da bir silahlı soyguna ilişkin soruşturma kapsamında iki çocuğu yerel saatle 22.00 sıralarında durdurdu.

Sokakta durdurulan çocuklardan biri, polisin soru sorduğu esnada kaçmaya başlarken, Utica Polis Departmanı’ndan 3 memur, çocuğu kovalamaya başladı.

BİR POLİS ÇOCUĞU VURARAK ETKİSİZ HALE GETİRDİ

13 yaşındaki Nyah Mway adındaki çocuk, kaçtığı sırada cebinden bir tabanca çıkarırken, polisler, silah çeken çocuğu vurarak etkisiz hale getirdi.

POLİS DEPARTMANINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Olaya dair Utica Polis Departmanı’ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Vücut kamerası görüntülerinde de görüleceği üzere, memurlar Nyah Mway'in üstünü aramak istediklerinde Mway hemen kaçmaya çalışmıştır. Kaçarken vücudunun ön kısmından GLOCK marka bir ‘replika’ tabanca çıkarmış ve Memur Patterson'ın vücut kamerasındaki 51 ve 53. saniyelerde silahı doğrudan Memur Patterson ve diğer memurlara doğrultmuştur. Şeffaflık taahhüdümüze uygun olarak, şu anda elimizde bulunan kanıtların tamamının kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamanın ihtiyatlı olacağını düşündük” ifadelerine yer verildi.

Yapılan incelemede, çocuğun silahının ‘sahte’ olduğu tespit edildiği aktarıldı.

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