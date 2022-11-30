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  • Süleyman Soylu özür diledi. Polis Çin Konsolosluğu önünde Uygurları sınırdışı etmekle tehdit etmişti

Süleyman Soylu özür diledi. Polis Çin Konsolosluğu önünde Uygurları sınırdışı etmekle tehdit etmişti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da protesto gösterisi için Çin Konsolosluğu önüne giden Uygur Türkleri ile bir polis amiri arasında yaşanan tartışma üzerine "özür" açıklaması yaptı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 19:15
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Polis amiriyle Uygur Türkleri arasında yaşanan tartışmaya dair İçişleri Bakanı Süleyman Soyludan özür açıklaması geldi

Süleyman Soylu özür diledi. Polis Çin Konsolosluğu önünde Uygurları sınırdışı etmekle tehdit etmişti
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Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de, 24 Kasım'da, karantinada olduğu belirtilen bir apartmanda çıkan yangında, resmi rakamlara göre 10 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de yaşayan Uygur Türkleri'nin Çin Konsolosluğu önünde yapmak isteği basın açıklaması sırasında bir polis amirinin eylemcileri sınır dışı ile tehdit etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çin genelinde hükümetin sıkı karantina tedbirlerine karşı protestolar düzenlenirken Türkiye'de yaşayan Uygurlar da sabah saatlerinde İstanbul'daki Çin Konsolosluğu önünde nöbet eylemi başlatmak istedi. Ancak grup burada polis engeliyle karşılaştı. Sabah saatlerinde konsolosluk önüne gelen Uygurlara polis müdahale etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre grubu konsolosluk kapısı önünden uzaklaştırmaya çalışan polis amiri, "Bağırma" diyen bir Uygur kadını "Birazdan hepinizi süpüreceğiz aşağıya" diye tehdit etti. Çevik kuvvet polislerini çağıran amir, oturma eylemine başlayan Uygurları "Gözaltına al, sınır dışı edeceğiz sizi" diye tehdit etti. Eylemin Konsolosluk önünde yapılmasını engellemeye çalışan polis, "Benim muhatabım Çin" diyen Uygura "O zaman Çin'e git" diye bağırdı. Polis yetkilisi daha sonra çevik kuvvet polislerine "Gazla müdahale et, yok mu gaz" talimatını verdi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Uygur Türklerine sarf edilen sözlerin tepki çekmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi.  Sarıyer'de Çin'i protesto etmek isteyen grubun uyarılması sırasında kullanılan bazı ifadelerin yanlış anlaşılmalara sebebiyet verip kastı aştığı belirtilerek, "Kardeşlerimizi incitmek için değil, gösteri yasağını hatırlatmak için ikaz yapılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Konsolosluk önünde toplanan bir grubun izinsiz gösteri yapmak amacıyla yolu kapatma girişiminde bulunduğu ve durumun güvenlik güçleri tarafından engellendiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gruba yapılan ikazlar sırasında kullanılan bazı ifadeler yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermiş ve kastı aşmıştır. Kardeşlerimizi incitmek için değil, gösteri yasağını hatırlatmak için ikaz yapılmıştır. Gösteri yasağı hatırlatması ve tedbir her ne kadar vazifemiz ise de kullanılan ifadeler üzüntüye sebebiyet vermiştir. Konu ile ilgili çalışmalar hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SÜLEYMAN SOYLU'DAN ÖZÜR MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ortaya çıkan görüntüler üzerine bir açıklama yaptı. Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde İstanbul'da, Çin Konsolosluğu önüne protesto için giden Uygur Türkü kardeşlerimizin yolu kapatması üzerine, bölgenin güvenliğini sağlamakla sorumlu arkadaşımızla vuku bulan tartışma bizleri üzmüştür" ifadesini kullandı.

Açıklama şöyle devam etti:

"Elbette ki her ülkenin büyükelçiliğinin güvenliğini sağlamak görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Arkadaşlarımızın titizliği bu yüzdendir. Ancak güvenliği sağlarken kullanılan bazı ifadeler, kastı aşmıştır. Böylesi hassas bir görevde bu şekilde ifadeler kullanmamalıyız. Türk Soylu kardeşlerimize, uzun dönemli ikametten vatandaşlığa kadar nüfus ve vatandaşlık birimlerimizde kurulan özel ofislerle hassasiyet gösteriyoruz, göstermek zorundayız.

Bu vesileyle üzüntümüzü ve özrümüzü tekrar belirtiyor, konuyla ilgili tahkikatın başladığını ifade etmek istiyoruz." (AA)

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muhalefet adam
30.11.2022 19:22
Çin sevdalılığını gösterip Türk düşmanlığı yapan bizden değildir.NE MUTLU TÜRK ÜM DİYENE kahrolsun Türk düşmanlığı.  
 
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