Polis arabasını gördüğü halde denizin dibine gitti. Bu insanlara polis ne yapsın?

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Merve Elçi
Polis arabasını gördüğü halde denizin dibine gitti. Bu insanlara polis ne yapsın?
Bartın’da fırtınanın ortasında çekilen görüntüler ‘pes’ dedirtti. Dev dalgaları çekmeye çalışan kadını polis zar zor ikna etti. Kıyıdan uzaklaştırıla kadın sonrasında gazetecilere saldırdı.

Bartın’da meydana gelen sağanak yağış ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşandı. Fırtınada onlarca evin çatısı uçtu. Ayrıca fırtınada çıkan dalgalar vatandaşların hayatını tehlikeye atacak seviyeye geldi.

Polis ekipleri sahil kenarında güvenlik önlemleri alarak vatandaşların yaklaşmasına izin vermedi. Ancak o sıra bir kadın deniz kenarına gelerek video çekmeye çalıştı. Fırtınaya ve dev dalgalara aldırmayan kadın, denizin çok yakınına gelerek elindeki telefonla dalgaların videosunu çekti.

O sırada güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise kadını uyararak bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Polisle birlikte kıyıdan uzaklaşan kadın o sırada çekim yapan gazetecilerle tartışarak ellerindeki kameraya vurup görüntü almalarını engellemeye çalıştı. Kadının gazetecilerle yaşadığı gerginlik sosyal medyada gündem oldu.

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