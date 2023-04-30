Polis aracıyla otomobil çarpıştı

İHA'nın haberine göre, polis memuru İbrahim K., idaresindeki polis aracı ile Yusuf Y., idaresindeki 02 BF 533 plakalı otomobil, Sümerevler Mahallesi eski Besni Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kaza yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Ölen yada yaralananın olmadığı kaza yerinde araçlarda bulunan kişilerin sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. Trafik polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.