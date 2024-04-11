Polis ceza makbuzu yerine şeker dağıttı

Kars Valisi Ziya Polat, bayram sebebiyle çeşitli noktalarda görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti. Polat, ekiplerin bayramını kutladı ve daha sonra uygulamaya katılarak sürücülere şeker dağıttı ve kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Sarıkamış’taki İlçe Jandarma Komutanlığı’nın asayiş ve trafik ekipleri, halkın huzur ve güven içinde seyahat edebilmeleri ve kazaların en aza indirilmesi için denetimlerini sürdürdü. Bu kapsamda, jandarma trafik ekipleri araçları durdurarak sürücülere şeker ve kolonya dağıttı, ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı. Asayiş ekipleri ise yolcu konumundaki vatandaşlara Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Ekipler, şeker dağıttıkları sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Kağızman’daki İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kars-Kağızman karayolundaki uygulama noktasında sürücülere trafik kurallarını hatırlattı ve araç içindekiler için şeker ve kolonya dağıttı.

Ardahan’da yol kontrolü yapan ekipler, sürücülerin bayramını kutladı. Ardahan-Göle kontrol noktasında, sürücülerin kurallara uyması konusunda uyarılarda bulunan ekipler, “Bayramın şeker tadında geçmesi” sloganıyla sürücülere şeker dağıttı. Jandarma ekipleri de Ardahan-Kars karayolunun Çamlıçatak noktasında uygulama yaptı.