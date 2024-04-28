Polis dediğin böyle olur: Önce havaya sonra ayağına ateş etti

Kaynak: İHA
Polis dediğin böyle olur: Önce havaya sonra ayağına ateş etti
Adana iki grup arasında yaşanan kavgaya müdahale eden polis, elindeki bıçağı uyarılara rağmen bırakmayan saldırganı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Adana’nın Çukurova ilçesinde yere alan Turgut Özal Bulvarı’nda üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı.

Kavganın kısa sürede büyümesi ile taraflar birbirlerine sopa, taş ve cam şişeler ile saldırdı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmak için biber gazı kullandı.

Ancak müdahaleye rağmen kavga durmadı.

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ÖNCE HAVAYA ARDINDAN BACAĞINA ATEŞ ETTİ

Polisin havaya açtığı ‘uyarı’ ateşine rağmen elindeki bıçağı bırakmayan şahıs polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirdi.

O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

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