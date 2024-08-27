Polis drift atan sürücüyü affetmedi: 32 bin 233 TL ceza

Düzenleme: Kaynak: İHA
Polis drift atan sürücüyü affetmedi: 32 bin 233 TL ceza

Aksaray’da trafikte drift atarak seyreden otomobilin sürücüsüne 32 bin 233 TL ceza kesilirken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Aksaray’ın en işlek caddelerinden biri olan Ebulfez Elçibey Caddesi'nde bir sürücünün drift anları kameraya yansıdı.

Trafikte seyrederken 68 BE 520 plakalı lüks aracıyla drift atan sürücü, arkasında seyreden otomobilin yolcu konumundaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Önünde ve arkasında araçlar olmasına rağmen, hem kendi canını hem de diğer araç sürücüleri ve yayaların canını hiçe sayan sürücü, yaptığı hatalı sollamalarla da dikkat çekerken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Görüntülü ihbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri aracın peşine düşerken, bir süre yapılan araştırmada sürücünün plakadan adresine ve bilgilerine ulaşıldı. Otomobil sürücüsüne, “Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi (drift)” maddesince 32 bin 233 TL trafik idari para cezası kesildi.

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