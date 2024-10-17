Polis durdurdu hüngür hüngür ağladı

Kaynak: İHA
Polis durdurdu hüngür hüngür ağladı

Bursa'da önce radara sonra alkol denetimine takılan genç sürücü, yüksek promilden dolayı ehliyetini verince oturup ağladı. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da kent genelinde trafik canavarlarına geçit vermeyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalarda alkol uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Son olarak merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi üzerine radar ve alkol uygulaması yapan ekipler, araçları bir bir durdurarak kontrol etti.

aw309784-02.jpg

Radara giren araçlara cezai işlem uygulanırken, alkollü sürücülerin de ehliyetlerine el konuldu. Yapılan uygulama sırasında radar aracının yanından 103 kilometre hızla geçen 16 F plakalı otomobil, alkol uygulamasında da durduruldu.

Yapılan kontrollerde sürücünün E.O. olduğu tespit edildi. Alkolmetreyi üfleyen 21 yaşındaki E.O., 1.73 promil alkollü çıktı. Hem radara giren, hem de alkollü araç kullanmaktan ehliyeti giden E.O., sinir krizi geçirerek ağladı.

aw309784-04.jpg

E.O.'a alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 lira, hız sınırını aşmaktan ise 1506 lira idari para cezası kesildi. Ehliyetine 6 ay el konulan E.O., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Son Haberler
Kar, Ilgaz Dağı’na geldi
Kar, Ilgaz Dağı’na geldi
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu (17 Ekim 2024)
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu (17 Ekim 2024)
İYİ Parti'de üst düzey istifa! Kurucu üyelerindendi...
İYİ Parti'de üst düzey istifa! Kurucu üyelerindendi...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Doğu ve Güneydoğu'da 6 ili ziyaret edecek
Özgür Özel 6 ili ziyaret edecek
Çerkezköy’de kaçak telefon operasyonu
Çerkezköy’de kaçak telefon operasyonu