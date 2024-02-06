Polis ekiplerinden okul çevrelerinde denetim

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması’ kapsamında 4 internet kafe, 8 oyun salonu, 11 kahvehane, 1 şans oyunu bayisi, 24 adet market ve büfe ile 9 adet tütüncü olmak üzere 57 işletme denetlendi.

Aynı zamanda 110 park ve bahçe, 118 metruk bina ve 138 okul çevresinde kontroller yapıldı ve toplamda 840 şahıs, 158 araç ve 220 servis aracı denetlendi.

Denetimler esnasında, 5 okul servisi şoförüne toplam 10 bin 887 TL para cezası verildiği belirtildi.