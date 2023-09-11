Polis ekiplerinin gün boyunca süren takibiyle yakalandı. 5 kez 'dur' ihtarından kaçtı

Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve iki farklı maddi hasarlı kazaya neden olan motosiklet sürücüsü, gün boyu süren takibin ardından akşam saatlerinde yakalandı.

KAYNAK: DHA
Polis ekiplerinin gün boyunca süren takibiyle yakalandı. 5 kez 'dur' ihtarından kaçtı

Olay, Atatürk Bulvarı Rasim Betir Paşa Bulvarı girişinde meydana geldi. Polis ekipleri sabah saatlerinde yaptıkları 4 farklı uygulamada plakasız olarak trafikte ilerleyen motosiklet sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.

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Ancak polisten kaçan ve gün içinde 2 farklı maddi hasarlı kazaya neden olan motosiklet sürücüsü saat 21.00 sıralarında tekrar şehir merkezinde görüldü.

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Bir kez daha 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan sürücü, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi Motosikletli polis ekipleri tarafından takibe alındı.

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10 KİLOMETRE BOYUNCA KAÇTI

Yaklaşık 10 kilometre kaçan motosiklet sürücüsü Atatürk Bulvarı üzerinde yakalandı.

Polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsüne, "Neden kaçıyorsun? Milletin çoluk çocuğu var. Trafiği tehlikeye atıyorsun” diyerek tepki gösterdi.

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Yapılan sorgusunda isminin Muhammet Sinan Y. olduğu anlaşılan sürücüye birçok kanun maddesine ihlalden 35 bin TL para cezası uygulanırken, ehliyetine süresiz el konuldu.

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Sürücü, gözaltına alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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