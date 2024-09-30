Polis evinde ölü bulundu. Meslektaşları telefona cevap vermeyince odasına girdiler...

Düzenleme: Kaynak: AA
Polis evinde ölü bulundu. Meslektaşları telefona cevap vermeyince odasına girdiler...

Antalya'nın Serik ilçesinde 31 yaşındaki polis memuru evinde ölü bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde polis memuru evinde ölü bulundu.

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Özkan Çakmak (31), sabah mesaiye gitmeyince çalışma arkadaşları telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı.

Meslektaşları telefonuna cevap vermeyen Çakmak'ı kontrol etmek için evine gittiklerinde yatağında hareketsiz yattığını görerek durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekibi, Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çakmak'ın cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis Memuru Çakmak'ın bekar olduğu öğrenildi.

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