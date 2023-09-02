Polis hamile kadını ateş ederek öldürdü

ABD’nin Ohio eyaletinde 24 Ağustos’ta polisin "araçtan in" uyarısına uymayan Afrika kökenli hamile bir kadın silahla vurularak öldürüldü. O anların görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı.

KAYNAK: İHA
Polis hamile kadını ateş ederek öldürdü

ABD’de polis şiddetinin sonu gelmiyor. Ohio eyaletine bağlı Colombus kentinde 24 Ağustos’ta polisler, 21 yaşındaki hamile ve Afrika kökenli olan Ta'Kiya Young’un aracını hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir mağazanın otoparkında durdurdu. Polislerin defalarca araçtan inmesini istediği Young, "Neden? Bunu yapmayacağım. Beni vuracak mısın?" şeklinde karşılık verdi. Young aracını hareket ettirince polislerden biri aracın ön camına ateş etti. Young yaralanırken, kontrolden çıkan araç duvara çarparak durdu. Polisler yaralı kadını dışarı çıkarabilmek için aracın camını kırdı. Hamile kadın ve karnındaki bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tepki çeken müdahalenin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı, silahını ateşleyen polis idari izne çıkarıldı. Hamile kadının vurulduğu anların görüntüsü ise kamuoyuyla paylaşıldı. Kadının ailesi yaptığı açıklamada, yaşanan olayın "açıkça suç teşkil eden bir eylem" ve "önlenebilir" olduğunu ifade etti.

6 ve 3 yaşındaki 2 çocuk annesi olan kadının Kasım ayında doğum yapacağı öğrenildi.

abd-polisi-hamile-siyah-kadini-ates-ederek-oldurdu.png

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Son Haberler
Tecavüzden suçlanan Greenwood Getafe'ye imzayı attı Spor
Tecavüzden suçlanan Greenwood Getafe'ye imzayı attı
Cem Küçük: Sığınmacılar olmasa ekonomi batar.Gençlerin geleceğini düşünmeyen yandaştan şok sözler Siyaset
Cem Küçük: Sığınmacılar olmasa ekonomi batar.Gençlerin geleceğini düşünmeyen yandaştan şok sözler
Saz yapımında kullanılan ağaçlarla araba yaptılar Teknoloji - Otomotiv
Saz yapımında kullanılan ağaçlarla araba yaptılar
Yaptırmayan yanıyor cezası 6 bin 275 TL. Şimdilik 1 milyon araca ceza kesildi Güncel
Yaptırmayan yanıyor cezası 6 bin 275 TL. Şimdilik 1 milyon araca ceza kesildi
Hastanelerde erken uyarı sistemi ‘Gri Kod’ devreye giriyor Sağlık
Hastanelerde erken uyarı sistemi ‘Gri Kod’ devreye giriyor
Soda ve maden suyu aynı mıdır? Soda ve maden suyu arasındaki fark nedir? Keşfet
Soda ve maden suyu aynı mıdır? Soda ve maden suyu arasındaki fark nedir?
Yalı Çapkını'nın yeni sezon tanıtımı yayınlandı. İzleyiciler ikiye bölündü Magazin
Yalı Çapkını'nın yeni sezon tanıtımı yayınlandı. İzleyiciler ikiye bölündü