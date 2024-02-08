Polis helikopterine lazer tuttu, 91 bin lira ceza yedi

Kaynak: AA
Polis helikopterine lazer tuttu, 91 bin lira ceza yedi
Maltepe'de düzenlenen ‘Huzur İstanbul’ uygulaması sırasında polis helikopterine lazer tuttuğu belirlenen kişiye 91 bin 236 lira ceza kesildi.

İstanbul’ın Maltepe ilçesinde ‘Huzur İstanbul’ uygulaması düzenlendi.

İlk aşamada 9 park ve bahçe, 14 kıraathane, 203 otomobil, 44 motosiklet ve 2109 kişi ekipler tarafından kontrol edildi.

Kontrollerde 3 kurusıkı tabanca, 80 fişek ve 5,5 gram narkotik madde ele geçirildi.

Ayrıca, yoklama kaçağı 7 kişi hakkında işlem yapılırken 30 sürücüye 265 bin 404 lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan Dragos Sahili’nde polis ekiplerine, ikinci aşamada polis helikopteri de eşlik etti.

Uygulama sırasında polis helikopterine lazer tuttuğu tespit edilen Cengiz I.'ya "Sivil Havacılık Kanunu'na muhalefet"ten 91 bin 236 lira idari para cezası kesildi.

Son Haberler
Eyüpsultan'da virajı alamayan araç çay bahçesine uçtu Yaşam
Eyüpsultan'da virajı alamayan araç çay bahçesine uçtu
Murat Kurum, İmamoğlu'nu beğenmedi: Depreme hazırlık konusunda konuşabilecek son kişi CHP'nin adayıdır Siyaset
Murat Kurum, İmamoğlu'nu beğenmedi: Depreme hazırlık konusunda konuşabilecek son kişi CHP'nin adayıdır
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 madenci hayatını kaybetti Gündem
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 madenci hayatını kaybetti
Erdoğan'ın yanında ilginç anlar: AKP'li başkanlar, MHP’li başkanı aralarına almadı Gündem
Erdoğan'ın yanında ilginç anlar: AKP'li başkanlar, MHP’li başkanı aralarına almadı
Lütfü Savaş ile Erdoğan’ın ortak noktası! Gündem
Lütfü Savaş ile Erdoğan’ın ortak noktası!
Fenerbahçe maçını anlatan spiker sigara içerken kameralara yakalandı Spor
Fenerbahçe maçını anlatan spiker sigara içerken kameralara yakalandı