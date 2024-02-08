Polis helikopterine lazer tuttu, 91 bin lira ceza yedi

İstanbul’ın Maltepe ilçesinde ‘Huzur İstanbul’ uygulaması düzenlendi.

İlk aşamada 9 park ve bahçe, 14 kıraathane, 203 otomobil, 44 motosiklet ve 2109 kişi ekipler tarafından kontrol edildi.

Kontrollerde 3 kurusıkı tabanca, 80 fişek ve 5,5 gram narkotik madde ele geçirildi.

Ayrıca, yoklama kaçağı 7 kişi hakkında işlem yapılırken 30 sürücüye 265 bin 404 lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan Dragos Sahili’nde polis ekiplerine, ikinci aşamada polis helikopteri de eşlik etti.

Uygulama sırasında polis helikopterine lazer tuttuğu tespit edilen Cengiz I.'ya "Sivil Havacılık Kanunu'na muhalefet"ten 91 bin 236 lira idari para cezası kesildi.