Polis katili baba ile oğlu tutuklandı 

İHA'nın haberine göre, olay, 6 Nisan 2023 günü Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çöp atma meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında ateşlenen silahlardan çıkan kurşunların hedefi olan görev iznindeki polis memuru Mehmet Ali Kuş ile Ali Çekiç isimli şahıs hayatını kaybetmişti.

Çöp atma meselesi nedeniyle yaşanan tartışma sırasında darp edilen kardeşini korumaya çalışan polis memurunu öldürüldüğü olaya karıştığı belirlenen baba Mehmet Ali Çekiç ile oğulları Hasan, Hüseyin, Orhan ve Mehmet Çekiç, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba Mehmet Ali Çekiç ile oğlu Orhan Çekiç katil zanlısı olarak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.