Polis katiline gasptan yargılandığı bir davada saygı indirimi uygulanmış

Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti, 19 Eylül 2022’de karıştığı bir olay nedeniyle 3 sanıkla birlikte yargılandı.

3 sanık ve Yunus Emre Geçti, arkadaşı oldukları Taha S. ile gece vakti Sancaktepe'de bir ormanlık alana gitti. Mağduru silahla tehdit edip darp edip bin lirasını ve telefonunu aldı.

Sonrasında bunları geri alabilmesi için şüpheliler 7 bin lira daha istedi. Haklarında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla yağma" suçlarından 29 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Şüpheliler suçlamayı kabul etmedi, sadece aralarında tartışma yaşandığını ancak para almadıklarını söyledi. Geçti ise, "Zararı ailem karşıladı ama zaten suçum yok" dedi. Ağır Ceza Mahkemesi geçen mayıs ayında davayı karara bağladı.

MAHKEME’DEN "SAYGI" İNDİRİMİ

Yunus Emre Geçti'nin "silahla yağma" suçundan 11 yıl hapsine karar verdi. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olması, mağdurun zararını gidermesi nedeniyle indirim yaptı.

Mahkeme dikkat çekici gerekçelerle bir indirim daha verdi. "Olaydan sonraki ve yargılama sürecindeki olumlu davranışları, duruşmadaki saygılı hali ve cezanın geleceği üzerindeki olası olumsuz etkileri dikkate alınarak cezasında indirim yapıldı" denildi.

11 yıl hapis cezası 3 yıl 20 güne düştü. Diğer sanıklara değişen oranlarda hapis cezası verilirken dosya incelenmek üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.