Polis lojmanlarında başından vuruldu; hastanede hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.A., burada yapılan müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, silah sesi duyulması üzerine lojmana gittiğinde, olayın ilçe emniyet müdürlüğünde görevli bir komiserin oturduğu dairede meydana geldiğini tespit etti.

Yapılan incelemeler sonucunda, komiserin lojmanında başından vurulmuş halde bulunan Y.A.'nın, silahın çıktığı komiser tarafından vurulduğu öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan komiser, jandarma ekiplerince soruşturma kapsamında sorgulanmaya devam ediyor.