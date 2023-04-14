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Polis lojmanlarında başından vuruldu; hastanede hayatını kaybetti

Manisa'nın Demirci ilçesindeki polis lojmanlarında meydana gelen olayda, güzellik salonu işleten 26 yaşındaki Y.A. başından vurularak ağır yaralandı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 23:24
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Polis lojmanlarında başından vuruldu; hastanede hayatını kaybetti

Polis lojmanlarında başından vuruldu; hastanede hayatını kaybetti
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Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.A., burada yapılan müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, silah sesi duyulması üzerine lojmana gittiğinde, olayın ilçe emniyet müdürlüğünde görevli bir komiserin oturduğu dairede meydana geldiğini tespit etti.

Yapılan incelemeler sonucunda, komiserin lojmanında başından vurulmuş halde bulunan Y.A.'nın, silahın çıktığı komiser tarafından vurulduğu öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan komiser, jandarma ekiplerince soruşturma kapsamında sorgulanmaya devam ediyor.

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