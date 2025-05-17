Polis memuru Çetin’in son anonsu yürekleri dağladı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kahramanmaraş'ta 30 yıl boyunca asayiş görevinde bulunan polis memuru Cuma Çetin, emeklilik kararını meslektaşlarına telsiz anonsuyla duyurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Cuma Çetin, son mesaisini tamamladıktan sonra ekipler amirliğine gelerek görevini devretti.Ardından telsizden anons geçen tecrübeli polis, şu ifadeleri kullandı:

"An itibariyle mesleğimin sonuna geldim. Size ve devam eden arkadaşlarımın hepsine hayırlı görevler diliyorum. Ben hakkımı helal ettim, varsa sizden de helallik bekliyorum. Sizlerin tırnağına taş değmesin" dedi.

'Mesai arkadaşlarından alkışlı uğurlama'

Çetin'in veda anonsu, telsiz başındaki meslektaşlarını duygulandırırken, ekip binasında bulunan çalışma arkadaşları da kendisini alkışlarla uğurladı.

30 yıl boyunca birçok zorlu göreve katılan ve görev bölgesinde vatandaşlarla kurduğu samimi ilişkilerle tanınan Çetin'e teşekkür eden arkadaşları, "Onun yeri bizde her zaman ayrı olacak" ifadelerini kullandı.

Emekliye ayrılan Çetin, veda anonsunun ardından ekip arkadaşlarıyla vedalaşarak görev alanından ayrıldı.

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