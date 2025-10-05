Polis memuru Harun Çalışkan'a son veda: Acı haber Bursa'yı yasa boğdu!

Olay, Tunceli'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde polis lojmanlarının güvenliğinden sorumlu olan polis kontrol noktasına yönelik roketatar ve uzun namlulu silahlı saldırı sırasında meydana gelmişti.

Bu saldırıda yaralanan Çalışkan, o tarihten bu yana yatağa bağımlı bir yaşam sürüyordu.

Yaklaşık 3 aydır tedavi gördüğü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ne yazık ki yaşama veda etti.

Gazi polis memuru için Bursa'daki Mihraplı Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çalışkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Kılınan cenaze namazının ardından gazi polis memuru Harun Çalışkan'ın naaşı, Gürsu Mezarlığı'nda defnedildi.