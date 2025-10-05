Polis memuru Harun Çalışkan'a son veda: Acı haber Bursa'yı yasa boğdu!

Düzenleme: Kaynak: DHA

Tunceli'de 9 Eylül 2015'te PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda yaralanarak gazi olan polis memuru Harun Çalışkan, hayatını kaybetti. Çalışkan, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Tunceli'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde polis lojmanlarının güvenliğinden sorumlu olan polis kontrol noktasına yönelik roketatar ve uzun namlulu silahlı saldırı sırasında meydana gelmişti.

polis-memuru-harun-caliskana-son-veda-aci-haber-bursayi-yasa-bogdu-yenicag-1.jpg

Bu saldırıda yaralanan Çalışkan, o tarihten bu yana yatağa bağımlı bir yaşam sürüyordu.

polis-memuru-harun-caliskana-son-veda-aci-haber-bursayi-yasa-bogdu-yenicag-2.jpg

Yaklaşık 3 aydır tedavi gördüğü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ne yazık ki yaşama veda etti.

polis-memuru-harun-caliskana-son-veda-aci-haber-bursayi-yasa-bogdu-yenicag-3.jpg

Gazi polis memuru için Bursa'daki Mihraplı Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çalışkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

polis-memuru-harun-caliskana-son-veda-aci-haber-bursayi-yasa-bogdu-yenicag-4.jpg

Kılınan cenaze namazının ardından gazi polis memuru Harun Çalışkan'ın naaşı, Gürsu Mezarlığı'nda defnedildi.

polis-memuru-harun-caliskana-son-veda-aci-haber-bursayi-yasa-bogdu-yenicag-5.jpg

Son Haberler
Aman dikkat! Uyarılar peş peş geldi... Uzmanlar saat verdi
Aman dikkat! Uyarılar peş peş geldi... Uzmanlar saat verdi
Yemen'den İsrail'e İHA saldırısı
Yemen'den İsrail'e İHA saldırısı
Pınarhisar'da asansör faciası: Kırklareli İl Sağlık Müdürü'nün eniştesi öldü!
Asansör boşluğuna düşen usta öldü!
Türkiye'yi sarsan skandal saldırıda sıcak gelişme! Savunması bu kadar da olmaz dedirtti
Türkiye'yi sarsan skandal saldırıda sıcak gelişme! Savunması bu kadar da olmaz dedirtti
Bakan Memişoğlu'ndan DSÖ Genel Direktörüne geleneksel tıp teşekkürü
Memişoğlu'ndan DSÖ Genel Direktörüne teşekkür