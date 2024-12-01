Polis memuru tartıştığı 4 kişiyi vurdu: 2 ölü 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Çekmeköy'de polis memuru H.Ş., alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada 4 kişiye ateş açtı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı.

Olay, saat 20.05 sularında Çekmeköy, Ekşioğlu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre, bir inşaat firmasının ofisine giden polis memuru H.Ş. ile iş yeri sahibi Sabri Ekşi, oğulları Yusuf Ali Ekşi ve E.F. Ekşi ile çalışanları O.U. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.

cekmekoyic2.jpg

Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Polis memuru H.Ş. yanındaki silahıyla 4 kişiye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. İş yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırılırken polis memuru H.Ş. olay yerinden kaçtı.

cekmekoyic1.jpg

Olayda yaralanan Sabri Ekşi ve Yusuf Ali Ekşi hayatını kaybederken diğer iki yaralıdan birinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Haberler
Ertuğrul Doğan yeniden Trabzonspor Başkanı! İlk açıklama geldi
Ertuğrul Doğan yeniden Trabzonspor Başkanı! İlk açıklama geldi
Büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticileri! Destek ödemeleri için yarın son gün
Büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticileri! Destek ödemeleri için yarın son gün
Karagümrük zirve yarışına girdi! Erokspor'u mağlup etti
Karagümrük zirve yarışına girdi! Erokspor'u mağlup etti
Polis memuru tartıştığı 4 kişiyi vurdu: 2 ölü 2 yaralı
Polis memuru tartıştığı 4 kişiyi vurdu: 2 ölü 2 yaralı
Aile hekimleri iş bırakıyor! Tarih belli oldu
Aile hekimleri iş bırakıyor! Tarih belli oldu