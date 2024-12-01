Polis memuru tartıştığı 4 kişiyi vurdu: 2 ölü 2 yaralı

Olay, saat 20.05 sularında Çekmeköy, Ekşioğlu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre, bir inşaat firmasının ofisine giden polis memuru H.Ş. ile iş yeri sahibi Sabri Ekşi, oğulları Yusuf Ali Ekşi ve E.F. Ekşi ile çalışanları O.U. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Polis memuru H.Ş. yanındaki silahıyla 4 kişiye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. İş yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırılırken polis memuru H.Ş. olay yerinden kaçtı.

Olayda yaralanan Sabri Ekşi ve Yusuf Ali Ekşi hayatını kaybederken diğer iki yaralıdan birinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.