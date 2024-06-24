Polis memurundan küçük kıza jest: Polis sirenine basmasına izin verdi

Düzenleme: Sena Özkan
Polis memurundan küçük kıza jest: Polis sirenine basmasına izin verdi

Bir polis memuru, küçük bir çocuğun polis sirenine basmasına izin vererek ona unutulmaz bir an yaşattı. Memur, "Bu araba benim değil, hepimizin. Biz size hizmet için varız," dedi. O anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Bir polis memurunun, görev sırasında küçük bir çocuğa yaptığı jest, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Olay, memurun çocuğun polis sirenine basmasına izin vermesiyle başladı. Çocuğun heyecanı ve mutluluğu, çevredeki insanların da yüzünü güldürdü.

Memur, çocuğa sirene basmasına izin verirken, "Bu araba benim değil, hepimizin. Biz size hizmet için varız," diyerek topluma hizmet anlayışını vurguladı. Bu samimi ve sevecen davranış, memurun toplumsal sorumluluğunu ve çocuklara olan sevgisini gözler önüne serdi.

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Olayın videosu kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve binlerce beğeni ile yorum aldı. Kullanıcılar, memurun bu davranışını övgüyle karşılarken, polis teşkilatının toplumla olan ilişkilerinde böylesi pozitif anların önemine dikkat çekti.

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Çocuğun ailesi, memura teşekkür etti. Memurun bu jesti, toplumda polislerin sadece güvenliği sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda sevgi ve güven inşa etme görevini de üstlendiğini gösterdi.

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