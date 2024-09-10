Polis memurunun çarptığı kadın hayatının kaybetti

İstanbul Şişli'de geri manevra yapan bir polis memurunun, kaldırımda yürüyen iki kadına çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Kaza, Şişli Büyükdere Caddesi'nde bir AVM'nin önünde saat 08.30 sıralarında yaşandı.

İddiaya göre, henüz 1 yıllık kadın polis memuru G.U., cadde üzerinde geri manevra yaptığı sırada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kaldırımda yürüyen 24 yaşındaki Ayşegül Tufan ile 43 yaşındaki Ergül Kaya'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ergül Kaya ağır yaralanırken, Ayşegül Tufan'ın ise hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kadını da ambulansla hastaneye kaldırdı. Ergül Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ayşegül Tufan'ın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI, AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Kazayı yapan polis memuru G.U.'nun gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Hayatını kaybeden Ergül Kaya'nın memleketi Çankırı'da toprağa verileceği bildirildi. Ergül Kaya'nın yakınlarından Dursun Kaya, "Cevahir'in önünde polis arabası geri gelirken, iki kadına çarptı. Biri benim baldızım olur. Hayatını kaybetti. Diğer kadın ağır yaralıymış. Yoğun bakımdaymış. Duvara sıkıştırmış. Gözaltında dediler. Takip ediyoruz," diye konuştu.