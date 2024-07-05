Polis merkezine saldırı girişiminde istenen ceza belli oldu

Kaynak: DHA
Polis merkezine saldırı girişiminde istenen ceza belli oldu

Adana'da, bir polis merkezine pompalı tüfekle saldırı teşebbüsünde bulunup, kaçma girişimi sırasında vurularak ele geçirilen ve sonrasında tutuklanan 20 yaşındaki R.D. hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 26 ila 40 yıl arasında değişen hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Yüreğir İlçesi'ndeki Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'nin bahçesine 23 Şubat gecesi otopark kapısından giren R.D., binaya ateş etmeye çalıştı. Silahının tutukluk yapması üzerine kaçarken, polis ekipleri tarafından omzundan vurularak yakalandı. Hastanede tedavi gördükten sonra tutuklanan R.D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı ve 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' ile 'Kamu görevlisini görevi başında kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 26 ila 40 yıl arasında hapis cezası talep edilen iddianame hazırlandı. Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, R.D.'nin araç giriş kapısının açık olduğu bir sırada polis merkezine tüfekle girdiği, silahını önce havaya, sonra da polis memurları H.G. ve A.B.'ye doğrulttuğu, ancak silahın tutukluk yapması üzerine polislerin ateş açarak R.D.'yi omzundan yaralayıp yakaladıkları belirtiliyor.

Sanığın evinde yapılan aramada, toplatılma kararı verilmiş kitaplar bulundu ve DEAŞ adına faaliyet gösteren bir dergi temsilciliğine yönelik soruşturmada tutuklanan Y.T.'yi saldırıdan önce ve sonra cezaevinde ziyaret ettiği tespit edildi. Ayrıca, R.D.'nin saldırıdan bir gün önce 'DEAŞ üyeliği' suçlamasıyla yargılanan Ö.T., E.T., R.Y. ve M.C. ile görüştüğü kaydedildi.

Saldırıyı itiraf eden R.D., iddianamedeki ifadesinde "Köprübaşı Polis Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlemeyi planladığını ve izlediği videolar ile sohbetlerin etkisi altında kalarak bu eylemi gerçekleştirdiğini" belirtti.

R.D.'nin yargılanmasına yakın bir tarihte başlanacak.

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