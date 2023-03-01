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  • Fenerbahçe'nin kalesi Kadıköy'ün Bahariye Caddesi'nde 'Hükümet istifa' sloganları atıldı. Polis müdahale etti

Fenerbahçe'nin kalesi Kadıköy'ün Bahariye Caddesi'nde 'Hükümet istifa' sloganları atıldı. Polis müdahale etti

Kadıköy Bahariye'de 'Hükümet istifa' tezahüratı yapıldı. Polis olaya müdahale etti.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 21:21
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Polis müdahale etti. Fenerbahçe'nin kalesi Kadıköy'ün Bahariye Caddesi'nde 'Hükümet istifa' sloganları atıldı

Fenerbahçe'nin kalesi Kadıköy'ün Bahariye Caddesi'nde 'Hükümet istifa' sloganları atıldı. Polis müdahale etti
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Fenerbahçe taraftarının Süper Lig'de Konyaspor maçında tribünde yaptığı 'Hükümet istifa' tezahüratı, gündeme bomba gibi düştü.

Bu olayın ardından bir başka olay da Kadıköy'de yaşandı.

'HÜKÜMET İSTİFA' TEZAHÜRATI YAPILDI
Kadıköy'ün ünlü caddesi Bahariye'de, 'Hükümet istifa' sloganı yapıldı.

Yapılan eylemi, emniyet güçleri engelledi. O anlar kameralara yansıdı.

NE OLDU?
Süper Lig'in erteleme maçında Fenerbahçe ile Konyaspor karşılaştı.

Fenerbahçe taraftarı maç öncesi maç içinde 'Hükümet istifa' tezahüratı yaptı.

Ayrıca Kayserispor-Fenerbahçe maçına Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararıyla Fenerbahçe taraftarı alınmayacak.

 

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