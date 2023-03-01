Fenerbahçe'nin kalesi Kadıköy'ün Bahariye Caddesi'nde 'Hükümet istifa' sloganları atıldı. Polis müdahale etti

Fenerbahçe taraftarının Süper Lig'de Konyaspor maçında tribünde yaptığı 'Hükümet istifa' tezahüratı, gündeme bomba gibi düştü.

Bu olayın ardından bir başka olay da Kadıköy'de yaşandı.

'HÜKÜMET İSTİFA' TEZAHÜRATI YAPILDI

Kadıköy'ün ünlü caddesi Bahariye'de, 'Hükümet istifa' sloganı yapıldı.

Yapılan eylemi, emniyet güçleri engelledi. O anlar kameralara yansıdı.

NE OLDU?

Süper Lig'in erteleme maçında Fenerbahçe ile Konyaspor karşılaştı.

Fenerbahçe taraftarı maç öncesi maç içinde 'Hükümet istifa' tezahüratı yaptı.

Ayrıca Kayserispor-Fenerbahçe maçına Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararıyla Fenerbahçe taraftarı alınmayacak.