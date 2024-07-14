Polis pitbullları tek tek vurdu. Yaralı adam parçalanmaktan son anda kurtarıldı

Bir grup pitbull köpeklerinin saldırısına uğrayan adam polisler köpekleri vurarak parçalanmaktan kurtardı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Tehlikeli olmaları nedeni ile Türkiye'de de yasaklanan pitbulllar ABD bir adama saldırarak parçalamak istedi. Adam son anda polis müdahalesi ile kurtarıldı.

GÖRÜNTÜLER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Bu kez dehşet veren görüntülerin adresi ABD oldu. Philadelphia sokakta sakince yürüyen bir adamın etrafı bir anda pitbull cinsi köpekler tarafından sarıldı. Kaçmayı başaramayan adam çığlıklar içinde yardım istedi. Bölgede bulunan polisler çaresiz adamın imdadına yetişti. Köpekleri uzaklaştıramayan polisler pitbulları tek tek vurmaya başladı. Yaralı adam parçalanmaktan son anda kurtarıldı.