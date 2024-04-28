Polis pompalı tüfekle ateş açan saldırganı ayağından vurdu

Aktarılan bilgilere göre olay akşam saat 20:15 sularında Ardahan kent merkezinde bir işletme önünde meydana geldi. Kaptanpaşa Mahallesi Hal Caddesi'nde, bir kişinin çevreye tüfekle rastgele ateş ettiği ihbarı alan polis ekipleri hemen bölgeye ulaştı. Polisin "Dur" ihtarına uymayan ve etrafa ateş etmeye devam eden şüpheli şahsı teslim olmaması üzerine ayağından vurularak etkisiz hale getirdi. Tedavisi için ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan saldırgan şahıs taburcu işlemlerinin ardından polis merkezine götürüldü. S.Y'nin alkollü olduğu belirtildi.

Saldırganın pompalı tüfekle caddede ateş ettiği anlar ise bir vatandaş tarafından kayda alındı.