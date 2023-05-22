Polis şiddetini ifşa eden gazeteci evinde asılı bulundu

Editör: İsa Karaarslan

Arjantin'in kuzeyinde yer alan Corrientes eyaletinde polis şiddetini ifşa eden bir gazetecinin evinde asılı halde ölü bulunduğu açıklandı.

45 yaşındaki Griselda Blanco'nun cesedi cumartesi günü erkek kardeşi tarafından Buenos Aires'in 600 km kuzeyindeki Curuzu Cuatia'daki evinde bulundu. İntihar olabileceği üzerinde duran polis daha sonra cinayetten şüphelendi. Gazetecinin eski bir arkadaşının konuyla ilgili tutuklandığı açıklandı.

Polis kaynakları, kurbanda darp izleri olduğunu, ellerinde saç bulunduğunu ve bu da kadının kendini savunmaya çalıştığını gösterdiğini açıkladı. Gazetecinin evinde hırsızlık izine rastlanmadığı bildirildi.