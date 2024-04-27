Polis tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan kameralara böyle yansıdı

Kaynak: İHA
Polis tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan kameralara böyle yansıdı
Adana’da polis ekipleri iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale ettikleri esnada, elindeki bıçağı uyarılara rağmen bırakmayan saldırgan bacağından vuruldu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda meydan gelen olayda, edinilen bilgilere göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine taş, sopa ve cam şişelerle saldırırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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Polis ekipleri tarafları ayırmak için biber gazı kullanırken, müdahaleye rağmen kavga durmadı, elinde bıçak bulunan şahsı ise polis uyardı. Uyarıya rağmen elindeki bıçağı bırakmayan şahıs polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildiği anlar ve polis müdahalesi cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

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