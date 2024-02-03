Polis tavuk çiftliği bastı uyuşturucu imalathanesiyle karşılaştı

Manisa'nin Turgutlu ilçesinde bir dizi operasyon gerçekleştiren polis, tavuk çiftliği bastı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı.

Polis uyuşturucu imalatı ve satışı yapan kişilere karşı dokuz ayrı adrese baskın düzenledi. İşte o baskın düzenlenen adreslerden biri de tavuk çiftliği gözüken, ancak uyuşturucu imalathanesine çevrilen bir çiftlikti.

Operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Turgutlu Büro Amirliği ekipleri,Gürcistan'dan bölgeye uyuşturucu hap imal etmek üzere makine getirildiğin tespit edince düğmeye basıldı. İstihbarat çalışması sonucu hammaddelerin Gürcistan ve İstanbul'dan getirildiği belirlendi.

Makinelerin eski bir tavuk çiftliğine getirildiği tespit edilince operasyon düzenlendi. Baskın sırasında 358 bin 858 adet sentetik ecza hap, imal edildiğinde 305 bin adet sentetik ecza hapa dönüşecen 122 kiloluk toz halinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili dört kişi gözaltına alındı.