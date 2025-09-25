Polis ve itfaiye alarma geçti: Bartın’da hayat kurtaran operasyon!

Kaynak: İHA
Polis ve itfaiye alarma geçti: Bartın’da hayat kurtaran operasyon!

Bartın’da lavaboda baygınlık geçiren kişi, polis ve itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarılıp hastaneye ulaştırıldı.

Bartın Çaydüzü Mahallesi’nde 3 katlı binanın 2’nci katında oturan kişiden haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine ulaşan polis ekipleri, kapı zilini çalarak şahsa ulaşmayı denedi.

polis-ve-itfaiye-alarma-gecti-bartinda-hayat-kurtaran-operasyon-yenicag-1.jpg

İçeriden yanıt gelmemesi üzerine polisler, haber merkezine anons yaparak itfaiye ve sağlık ekiplerinin yönlendirilmesini istedi. İtfaiye ekipleri, merdivenle şahsın evine ulaşarak camı kırıp içeri girdi. Polis ve itfaiye, şahsı lavaboda baygın halde buldu.

polis-ve-itfaiye-alarma-gecti-bartinda-hayat-kurtaran-operasyon-yenicag-2.jpg

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve ismi açıklanmayan şahsın, rahatsızlanarak bayıldığı tespit edildi.

Ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne götürülen şahsın sağlık durumunun iyileştiği bildirildi.

