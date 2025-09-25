Polis ve itfaiye alarma geçti: Bartın’da hayat kurtaran operasyon!

Bartın Çaydüzü Mahallesi’nde 3 katlı binanın 2’nci katında oturan kişiden haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine ulaşan polis ekipleri, kapı zilini çalarak şahsa ulaşmayı denedi.
İçeriden yanıt gelmemesi üzerine polisler, haber merkezine anons yaparak itfaiye ve sağlık ekiplerinin yönlendirilmesini istedi. İtfaiye ekipleri, merdivenle şahsın evine ulaşarak camı kırıp içeri girdi. Polis ve itfaiye, şahsı lavaboda baygın halde buldu.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve ismi açıklanmayan şahsın, rahatsızlanarak bayıldığı tespit edildi.
Ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne götürülen şahsın sağlık durumunun iyileştiği bildirildi.