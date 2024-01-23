Polise alkollü yakalanınca aracını alması için arkadaşını çağırdı… O da alkollü çıktı

Bursa’da Osmangazi ilçesi Gökdere Bulvarında polis ekipleri, uygulama noktası kurdu. Trafik canavarlarına geçit vermeyen ekipler, iki arkadaşa alkollü oldukları gerekçesiyle ceza kesti.

Olaya göre, polis ekiplerinin uygulama noktasını gören bir nakliyat kamyonun sürücüsü, aracı hemen yol kenarındaki bir alana çekti. Fakat polis ekiplerinin dikkatinden kaçamayan sürücü, ekipleri ikna etmek için dakikalarca dil döktü. Bütün çabaları boşa çıkan sürücü alkolmetreye üflemek zorunda kaldı ve 114 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Daha önce de ehliyetini alkolden kaptırdığı öğrenilen sürücü "araç bağlanmasın" diye firma sahibi olan arkadaşını uygulama yerine çağırdı.

Uygulama alanına başka bir nakliyat kamyonu ile uygulama noktasına gelen arkadaşı da alkollü olduğu ortaya çıktı. 2 arkadaşın geldikleri nakliye kamyonları bağlandı.

Firma sahibine "alkolmetreyi üflememek ve sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan" 21 bin lira ceza kesilirken, 2. kez alkollü yakalanan ilk sürücü ise 2 yıl ehliyetinden oldu. Kendisine 8 bin lira para cezası kesildi.

Alkollü sürücüler uygulama bittikten sonra kendilerine laf atan kişiyle de tekme tokat kavga etti. O anlar kameraya yansıdı.