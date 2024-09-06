Polise hem yasal olmayan işlem teklif etti

Aksaray’da Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi üzerinde uygulama yapan emniyet ekipleri, uygulama noktasına yaklaşan bir otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak polisleri görünce gaza basan sürücü ise hızla olay yerinden kaçtı.

Bunun üzerine aracın peşine düşen polis ekipleri, kısa süreli kovalamaca sonucunda çok kaçamadan yakaladıkları araç ve sürücüsünü uygulama noktasına getirdi. Otomobilinden indirilen 18 yaşındaki H.V.A. isimli sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

1’İ KADIN 3 KİŞİ TEHDİT VE KÜFÜRLERLE BASIN MENSUBUNUN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Ehliyetsiz genç sürücü yakınlarını aramaya başlarken, olay yerine E.A. isimli kadınla 2’si erkek olmak üzere 3 yakını geldi. Cezai işlem uygulandığı sırada kameraları fark eden kadın, basın mensuplarına “Çekmeyin” diye seslendi.

Kamu personeli olduğunu söyleyen kadın daha sonrasında ise polis memuruna, “Benim ehliyetime başka bir şeyden yazamaz mısınız?” diye sordu. İsteği yerine getirilmeyince öfkelenen kadın bu kez basın mensuplarına müdahale etmek istedi.

Kadın ve yanında bulunan 2 yakın basın mensuplarını basın mensuplarının üzerine yürüyerek tehdit ve küfürler savurdu. Ehliyetsiz sürücüye ve araç sahibi olan annesine 12 bin 900’er TL para cezası kesildi.