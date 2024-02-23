Polise sahte kimlik gösteren uyuşturucu taciri Mobil Park Ekipleri'nin dikkatinden kaçamadı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Mobil Park Ekibi, vatandaşın huzuru için çalışmalarına gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre ekipler, devriye sırasında Osman Yozgatlı Mahallesi Hakkı Bey Caddesi üzerinde bir ticari taksiyi durdurdu. Taksi içerisinde yolcu olarak bulunan şahıs, kimlik kontrolü sırasında ekiplere farklı bir kimlik gösterdi.

Gösterilen kimliğin farklı bir kişiye ait olduğunu tespit eden ekipler, yaptıkları araştırma neticesinde şüphelinin T.Y. isimli şahıs olduğunu belirledi. Yapılan kontrollerde ise şüphelinin üzerinde 1 adet tabanca, 2 adet fişek, 5 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Ayrıca yapılan sorgulamada şüphelinin Aydın Asliye Ceza İlamat Masası tarafından "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında toplam 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan T.Y., işlemlerinden sonra Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne götürüldü.