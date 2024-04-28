Polise silah çeken şüpheli vurularak yakalandı

Kaynak: İHA
Polise silah çeken şüpheli vurularak yakalandı
Bursa'da otomobiliyle kaçmaya çalışan şüpheli girdiği çıkmaz sokakta, polis ekiplerine silah çekti.

Şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getiren polis, şüphelinin yaptığı sorgu sonrasında10 yıl hapis cezası olduğunu belirlendi.

Meydana gelen olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi 4. Poyraz Sokak’ta yaşandı.

Alınan bilgiler kapsamında, F.K. kardeşi ve arkadaşlarıyla otomobil ile gezerken ekipleri gördü. Ani hızla kaçmaya başlayan şüpheli, bölgede devriye atan ekipleri peşine taktı.

Polis ve şüpheli arasında geçen kovalama sonrası çıkmaz sokağa giren F.K., araçtan inip koşarak kaçmaya çalıştı.

Kaçamayacağını anlayan şüpheli, ekiplere silah doğrultunca, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında F.K. hastaneye kaldırılırken, polis yaptığı kimlik sorgusunda Korkmaz’ın çeşitli suçlardan 10 yıl hapis cezası olduğunu belirledi.

Firari şüphelinin hayati tehlikesi olmazken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

kacan2.jpg

kacan.jpg

kacan3.jpg

İlgili Haberler
5 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
5 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
İstanbul’da 950 bin TL’lik hırsızlık kamerada
İstanbul’da 950 bin TL’lik hırsızlık kamerada
Uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı
Uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı
Bitlis'te keklik avlayan 2 kişiye binlerce lira ceza
Bitlis'te keklik avlayan 2 kişiye binlerce lira ceza
İYİ Parti’de hangi aday genel başkan olacak? Yeniçağ kongre salonundan bildiriyor
Son Haberler
Düğün yapacaklar dikkat. Yüzde 40 indirim geldi Ekonomi
Düğün yapacaklar dikkat. Yüzde 40 indirim geldi
Cem Yılmaz - Hasan Can Kaya polemiğine Hülya Avşar da katıldı Magazin
Cem Yılmaz - Hasan Can Kaya polemiğine Hülya Avşar da katıldı
İsveç’te bir kadın polis koruması eşliğinde Kur’an yaktı Gündem
İsveç’te bir kadın polis koruması eşliğinde Kur’an yaktı
TFF Trabzonspor Gaziantep FK maçı için kararını verdi Spor
TFF Trabzonspor Gaziantep FK maçı için kararını verdi
Şilan Ayyıldız ABD'de parladı Spor
Şilan Ayyıldız ABD'de parladı
Tepetaklak olan aracın sürücüsü yaralandı Yerel Haberler
Tepetaklak olan aracın sürücüsü yaralandı
Hasçelik sürdürülebilir yatırımlara hız verdi Ekonomi
Hasçelik sürdürülebilir yatırımlara hız verdi