Polise silah çeken şüpheli vurularak yakalandı

Şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getiren polis, şüphelinin yaptığı sorgu sonrasında10 yıl hapis cezası olduğunu belirlendi.

Meydana gelen olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi 4. Poyraz Sokak’ta yaşandı.

Alınan bilgiler kapsamında, F.K. kardeşi ve arkadaşlarıyla otomobil ile gezerken ekipleri gördü. Ani hızla kaçmaya başlayan şüpheli, bölgede devriye atan ekipleri peşine taktı.

Polis ve şüpheli arasında geçen kovalama sonrası çıkmaz sokağa giren F.K., araçtan inip koşarak kaçmaya çalıştı.

Kaçamayacağını anlayan şüpheli, ekiplere silah doğrultunca, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında F.K. hastaneye kaldırılırken, polis yaptığı kimlik sorgusunda Korkmaz’ın çeşitli suçlardan 10 yıl hapis cezası olduğunu belirledi.

Firari şüphelinin hayati tehlikesi olmazken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.