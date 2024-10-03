Polise uzun namlulu silahla saldırı! 1 polis yaralandı, saldırgan vurularak durduruldu

Olay, Tuzla'nın Tepeören Mahallesi'nde lüks bir sitede 17.00 sularında gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre polis ekipleri sitenin içinde bulunan bir villaya operasyon yaptı.

Evde bulunan E.E., F.İ. ve Ç.G. isimli şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda polis ekipleriyle şüpheliler arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir polis memuru yaralandı. Polise ateş açan E.E. isimli şahıs etkisiz hale getirildi. Diğer şahıslar F.İ. ve Ç.G. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı polis memuru olay yerine çağırılan ambulans ile Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, olay yerinde ölen E.E. ise morga kaldırıldı. Polis ekipleri şahıslarla ilgili tahkikat başlattı.

ŞÜPHELİLERİN BİRÇOK SUÇTAN KAYDI ÇIKTI



Yapılan GBT kayıtlarında ölen E.E. isimli şüphelinin kasten adam öldürmek başta olmak üzere toplam 10 ayrı suçtan, F.İ. dolandırıcılık ve G.Ç. isimli şüphelininse SKM suçundan sabıkası ve aranmaları olduğu belirlendi. Diğer yandan ikametgahta yapılan aramalarda 3 adet tabanca, uyuşturucu ve çok sayıda fişek ele geçirildi.



BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya yapılan saldırıya yönelik sosyal medya üzerinden "Bugün Tuzla'da aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon sırasında, polislerimizin üzerine ateş açılmış, açılan ateş sonucu polis memurumuz Adem Köş yaralanmıştır. Operasyonda yaralanan kahraman polisimiz Adem’imize acil şifalar diliyorum. Milletimizin duası seninle. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canları pahasına görev yapan polislerimizi Allah korusun" ifadelerini kullandı.