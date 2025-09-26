Polise yumruklu saldırı

Sivas’ta 4 Eylül Sanayi Sitesi’nde skandal bir olay yaşandı. Trafik polisi, 15 yaşındaki bir motosiklet sürücüsünü durdurarak evraklarını istedi. İddiaya göre, genç sürücü polise mukavemet gösterdi ve tartışma çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, gencin polis memuruna yumruk kaldırdığı, çevredeki esnafın ise memuru uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü.

Bu sırada küfürleşmeler yaşandığı belirtildi. Tekrar gencin yanına yaklaşan polis memuru, öfkelenerek motosiklete tekme attı. Buna karşılık genç, memura yumrukla saldırdı. Gerginlik, olay yerine gelen asayiş ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Polise mukavemet suçlamasıyla genç hakkında yasal işlem başlatılırken, polis memurunun motosiklete tekme atması nedeniyle idari inceleme başlatıldı.

Görgü tanıkları, olayın sanayi sitesinde alışılmadık bir gerginlik yarattığını ifade etti. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için denetimlerin artırılacağını belirtti. Olay, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı ve vatandaşlar arasında farklı görüşlere yol açtı. Soruşturma devam ederken, kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor.