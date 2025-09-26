Polise yumruklu saldırı

Kaynak: İHA

Sivas’ta 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü, evrak isteyen polisle tartıştı, yumruk attı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda polis de motosiklete tekme attı. Genç hakkında işlem, memur için idari inceleme başlatıldı.

Sivas’ta 4 Eylül Sanayi Sitesi’nde skandal bir olay yaşandı. Trafik polisi, 15 yaşındaki bir motosiklet sürücüsünü durdurarak evraklarını istedi. İddiaya göre, genç sürücü polise mukavemet gösterdi ve tartışma çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, gencin polis memuruna yumruk kaldırdığı, çevredeki esnafın ise memuru uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü.

Bu sırada küfürleşmeler yaşandığı belirtildi. Tekrar gencin yanına yaklaşan polis memuru, öfkelenerek motosiklete tekme attı. Buna karşılık genç, memura yumrukla saldırdı. Gerginlik, olay yerine gelen asayiş ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Polise mukavemet suçlamasıyla genç hakkında yasal işlem başlatılırken, polis memurunun motosiklete tekme atması nedeniyle idari inceleme başlatıldı.

aw546526-01.jpg

Görgü tanıkları, olayın sanayi sitesinde alışılmadık bir gerginlik yarattığını ifade etti. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için denetimlerin artırılacağını belirtti. Olay, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı ve vatandaşlar arasında farklı görüşlere yol açtı. Soruşturma devam ederken, kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor.

Son Haberler
Trump'tan kritik Gazze açıklaması!
Trump'tan kritik Gazze açıklaması!
Bakanlık 2 temizlik ürününü toplatma kararı aldı! Aman dikkat güvenlik sorunu var...
Bakanlık 2 temizlik ürününü toplatma kararı aldı! Aman dikkat güvenlik sorunu var...
Beşiktaş geleceğin yıldızlarını duyurdu: 4 imza birden!
Beşiktaş geleceğin yıldızlarını duyurdu: 4 imza birden!
Fed'in kararı sonrası altın ve gümüşte sert yükseliş!
Fed'in kararı sonrası altın ve gümüşte sert yükseliş!
Bursa’da yollar 5 gün kapanıyor! BUSKİ duyurdu
Bursa’da yollar 5 gün kapanıyor!