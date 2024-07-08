Polisi bıçakladı 'Ben peygamberim' deyip üste çıktı

Bursa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Çöp evde yaşayan şahıs kendisini evini temizlemeye gelen belediye ekiplerine saldırırken bir polis memurunu da yaraladı.



Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi'nde garip bir olay meydana geldi. ‘Çöp ev’ ihbarı alan belediye ekipleri Ürünlü Caddesi'ndeki adrese geldi.



2 katlı evin sahibi Feyzullah Yasa, eline aldığı bıçakla belediye ekiplerine zorluk çıkardı. Eve giremeyen ekiplerin ihbarı üzerine adrese polisler sevk edildi. Yasa, kendisini ikna etmeye çalışan polis memuru T.H.'yi kapıyı açmaya çalıştığı sırada kolundan yaradı.



Yaralı polis memuru, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



ÖNCE BELEDİYE EKİPLERİNE SONRA POLİSLERE SALDIRDI



Ev sahibi Feyzullah Yasa’yı, pencerenin kırık camından sıktıkları biber gazıyla etkisiz hale getirmek isteyen polis ekipleri, şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Bıçağın elinden düşmesiyle yakalanan Yasa, tedbir amaçlı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



"BEN PEYGAMBERİM, CUMHURBAŞKANIYIM"



Savcılığa verdiği ifadesinde “Ben peygamberim, cumhurbaşkanıyım” diyen Yasa, savcının talimatıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ek Hizmet Binası'na sevk edildi. Feyzullah Yasa, burada tedavi altına alındı.